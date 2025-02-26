Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch, ngân sách hoạt động, chi phí vận hành của Văn phòng Miền Bắc.
2. Quản lý các hoạt động vận hành tại văn phòng miền Bắc:
- Kiểm soát tất cả các chi phí hành chánh, đề xuất, triển khai, giám sát dịch vụ nâng cấp
sửa chữa, set up văn phòng tại văn phòng Hà Nội theo đúng quy định, định mức của
công ty hoặc khi được phê duyệt
- Kiểm soát tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động vận hành tại Văn phòng Hà Nội.
Đảm bảo các thông tin liên quan đến chi phí được chi tiết, minh bạch và các hoạt
động của khối kinh doanh được vận hành ổn định
- Quản lý việc sử dụng xe ô tô công tác tại văn phòng Hà Nội (tiếp nhận đăng ký, điều
phối)
3. Phối hợp triển khai các hoạt động tuyển dụng khu vực miền Bắc:
- Kết nối và duy trì hợp tác với các Trường Đại học để tạo nguồn tuyển dụng
- Phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng triển khai công tác tuyển dụng nhân sự tại miền
Bắc
- Đề xuất, triển khai kế hoạch tham gia các chương trình Ngày hội việc làm, hội thảo
chuyên ngành.
4. Quản lý, báo cáo công tác nhân sự tại Khu vực miền Bắc:
- Phân tích chi phí, ngân sách hoạt động của văn phòng miền Bắc
- Thực hiện đánh giá KPIs nhân sự dưới quyền định kỳ hằng tháng
- Thực hiện báo cáo tình hình văn phòng Miền Bắc theo định kỳ và theo yêu cầu.
- Quản lý công tác tiếp nhận nhân viên mới tại văn phòng Hà Nội; theo dõi nhận xét
quá trình thử việc nhân sự tại văn phòng Hà Nội.
5. Quản lý thực hiện các công tác đối ngoại:
- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành tại khu vực miền Bắc
- Quản lý, theo dõi việc nộp và nhận hồ sơ giấy tờ công ty, sản phẩm tại các cơ quan
chức năng tại HN Như: Cục Quản Lý Dược, Cục Thú Y, Cục An Toàn Sản Phẩm,
viện - trung tâm kiểm - khảo nghiệm chất lượng hàng hóa
- Phối hợp kiểm kê kho và tài sản định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật, Hiệu quả kinh doanh,...
- Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour, Công đoàn,..
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng
- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

