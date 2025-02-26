Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch, ngân sách hoạt động, chi phí vận hành của Văn phòng Miền Bắc.

2. Quản lý các hoạt động vận hành tại văn phòng miền Bắc:

- Kiểm soát tất cả các chi phí hành chánh, đề xuất, triển khai, giám sát dịch vụ nâng cấp

sửa chữa, set up văn phòng tại văn phòng Hà Nội theo đúng quy định, định mức của

công ty hoặc khi được phê duyệt

- Kiểm soát tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động vận hành tại Văn phòng Hà Nội.

Đảm bảo các thông tin liên quan đến chi phí được chi tiết, minh bạch và các hoạt

động của khối kinh doanh được vận hành ổn định

- Quản lý việc sử dụng xe ô tô công tác tại văn phòng Hà Nội (tiếp nhận đăng ký, điều

phối)

3. Phối hợp triển khai các hoạt động tuyển dụng khu vực miền Bắc:

- Kết nối và duy trì hợp tác với các Trường Đại học để tạo nguồn tuyển dụng

- Phối hợp với Bộ phận Tuyển dụng triển khai công tác tuyển dụng nhân sự tại miền

Bắc

- Đề xuất, triển khai kế hoạch tham gia các chương trình Ngày hội việc làm, hội thảo

chuyên ngành.

4. Quản lý, báo cáo công tác nhân sự tại Khu vực miền Bắc:

- Phân tích chi phí, ngân sách hoạt động của văn phòng miền Bắc

- Thực hiện đánh giá KPIs nhân sự dưới quyền định kỳ hằng tháng

- Thực hiện báo cáo tình hình văn phòng Miền Bắc theo định kỳ và theo yêu cầu.

- Quản lý công tác tiếp nhận nhân viên mới tại văn phòng Hà Nội; theo dõi nhận xét

quá trình thử việc nhân sự tại văn phòng Hà Nội.

5. Quản lý thực hiện các công tác đối ngoại:

- Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan, ban ngành tại khu vực miền Bắc

- Quản lý, theo dõi việc nộp và nhận hồ sơ giấy tờ công ty, sản phẩm tại các cơ quan

chức năng tại HN Như: Cục Quản Lý Dược, Cục Thú Y, Cục An Toàn Sản Phẩm,

viện - trung tâm kiểm - khảo nghiệm chất lượng hàng hóa

- Phối hợp kiểm kê kho và tài sản định kỳ