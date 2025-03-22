Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 5B1 ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công ty

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các chính sách phúc lợi

Chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan cho nhân viên

Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ về nhân sự

Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân sự

Quản lý hồ sơ, tài liệu, công văn đi - đến

Giám sát việc sử dụng tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm

Tổ chức sự kiện nội bộ, họp hành, hội nghị, du lịch công ty

Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ theo quy định

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

Theo dõi danh sách học viên tham gia đào tạo

Cập nhật và lưu trữ tài liệu đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo của nhân viên

Hỗ trợ các phòng ban triển khai kế hoạch đào tạo theo định hướng của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Hành chính hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính - nhân sự

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Nắm vững Luật Lao động, BHXH và các quy định liên quan

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, có trách nhiệm trong công việc

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 15 triệu bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp+ thưởng và KPI theo hiệu quả công việc.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc

Được nghỉ phép 12 ngày/ năm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30

Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin