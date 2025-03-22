Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
- Hà Nội: số 5B1 ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công ty
Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động và các chính sách phúc lợi
Chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ liên quan cho nhân viên
Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế nội bộ về nhân sự
Hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân sự
Quản lý hồ sơ, tài liệu, công văn đi - đến
Giám sát việc sử dụng tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm
Tổ chức sự kiện nội bộ, họp hành, hội nghị, du lịch công ty
Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ theo quy định
Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài
Theo dõi danh sách học viên tham gia đào tạo
Cập nhật và lưu trữ tài liệu đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo của nhân viên
Hỗ trợ các phòng ban triển khai kế hoạch đào tạo theo định hướng của công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính - nhân sự
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Nắm vững Luật Lao động, BHXH và các quy định liên quan
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, có trách nhiệm trong công việc
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
Được nghỉ phép 12 ngày/ năm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng nghỉ lễ tết và lương tháng 13 theo quy định.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7: Sáng từ 8h-12h00; chiều từ 13h30-17h30
Văn phòng làm việc chính: BT5B1, ngõ 38, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
