Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YARD ZEAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IDMC, số 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Là đầu mối tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty;

Theo dõi và quản lý các chi phí văn phòng như tiền thuê văn phòng, tiền điện nước, internet, tiền thuê nhà ở cho cán bộ nước ngoài;

Phụ trách photocopy, các vấn đề in ấn trong doanh nghiệp (giấy, mực, gọi kỹ thuật sửa chữa máy in khi máy gặp sự cố,...), văn phòng phẩm (bảng, máy chiếu,...);

Thực hiện công tác lễ tân khi được yêu cầu như đón tiếp khách, hỗ trợ trong các buổi họp/ event, nghe và nhận cuộc gọi liên hệ công ty, đặt lịch vé máy bay, khách sạn, xe ô tô công tác...;

Theo dõi tình hình chấm công, đơn xin nghỉ phép v.v... của nhân viên công ty;

Phụ trách mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong công ty. Hỗ trợ quản lý cơ sở vật chất bằng cách lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan đến mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty;

Quản lý con dấu công ty;

Tổ chức sinh nhật, lên kế hoạch mua quà cho các thành viên của công ty trong tháng;

Lập báo cáo quản lý chi phí, dự toán chi phí, bảng theo dõi tài sản – công cụ dụng cụ v.v... theo yêu cầu của cấp trên.

Làm công tác tuyển dụng các vị trí nhân sự, hỗ trợ lên HĐLĐ, giải quyết các vấn đề chế độ cho nhân sự

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có Tiếng Trung từ HSK4 trở lên ( Không yêu cầu chứng chỉ), giao tiếp tốt

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành: quản trị, kế toán, pháp lý, nhân sự, Tiếng Trung,...

Kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có kiến thức về luật lao động,....

Hoà đồng thân thiện, biết gắn kết xây dựng môi trường văn hoá DN

Yêu cầu: có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YARD ZEAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000-12.000.000Tr/Tháng

Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật. ( BHXH đóng full lương)

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;

Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN YARD ZEAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin