Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 713 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ Ban lãnh đạo, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, đề xuất các gói tuyển dụng nếu cần

Làm thủ tục tiếp nhận nhân sự mới, giới thiệu nhân viên và hướng dẫn nội quy hiện hành

Lưu trữ, cập nhật hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.

Giám sát chấm công, tính lương cơ bản theo ngày công, các chế độ đãi ngộ khác

Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, công cụ làm việc của nhân viên, mua sắm các cơ sở vật chất, thanh toán các khoản chi phí liên quan vận hành, quản lý quỹ văn phòng

Tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, du lịch, team-building,…

Đảm bảo nội quy, môi trường làm việc hiệu quả, an toàn

Các công việc phát sinh theo thực tế

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí tương đương

Không yêu cầu ngoại ngữ (biết tiếng Trung là một lợi thế), ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan

Nhanh nhẹn, biết sắp xếp công việc, chịu khó, tính kỷ luật cao, có trách nhiệm với công việc, trạng thái tích cực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 – 11.000.000vnđ (lương cơ bản 8.000.000vnđ + phụ cấp tổng 2.700.000vnđ) + thưởng không cố định

Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm;

BHXH, BHYT, chính sách lương, thưởng, ngày lễ, Tết, du lịch,… theo quy định của Nhà nước, ngày phép năm không dùng sẽ quy ra tiền

Liên hoan, sinh nhật, teambuilding, văn hóa công ty cởi mở, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE LINE VIỆT NAM

