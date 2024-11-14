Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PVI số 1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Về dự án POEMS: Tiếp nối lịch sử 30 năm thành công của Poems, siêu ứng dụng lớn nhất về tài chính ở Singapore - Poems 3.0 là trải nghiệm giao dịch tiên tiến, thích ứng mọi lúc mọi nơi với tham vọng trở thành app tài chính hàng đầu thế giới, tập trung vào nhiều loại giao dịch bao gồm: Stocks/Equities/Shares, ETF, CFD, Future/Forex, kết nối với 26 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới và thậm chí bao gồm cả mạng xã hội cho các traders.

Về dự án POEMS

Tiếp nối lịch sử 30 năm thành công của Poems, siêu ứng dụng lớn nhất về tài chính ở Singapore - Poems 3.0 là trải nghiệm giao dịch tiên tiến, thích ứng mọi lúc mọi nơi với tham vọng trở thành app tài chính hàng đầu thế giới, tập trung vào nhiều loại giao dịch bao gồm: Stocks/Equities/Shares, ETF, CFD, Future/Forex, kết nối với 26 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới và thậm chí bao gồm cả mạng xã hội cho các traders.

Dự án có sự tham gia của khoảng 100 kỹ sư công nghệ trên thế giới đến từ Singapore, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam với 3 giai đoạn trong năm nay và dự kiến sẽ phát triển thêm các giai đoạn với các chức năng và cải tiến mới vào năm tới để mang đến trải nghiệm ứng dụng tốt nhất.

●Tham gia xây dựng, phát triển iOS Application, review source code

●

●Phối hợp với team nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm.

●Hỗ trợ deploy trên môi trường Development, Stagging, Production.

● Luôn cập nhật tiến độ và thông báo tình trạng công việc trực tiếp tới cán bộ quản lý dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có từ 01 năm kinh nghiệm nghiệm phát triển app iOS (Swift/ SwifUI) .

● Đã tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan

●Có hiểu biết về mô hình kiến trúc lập trình MVP/MVVM.

●Có kinh nghiệm làm việc với RXSwift, SnapKit là lợi thế.

●Có kinh nghiệm làm việc với REST API, Websocket là một điểm cộng

● Có tư duy logic, sử dụng thuật toán tốt.

● Tiếng Anh giao tiếp và một điểm cộng.

● Có khả năng học hỏi công nghệ mới

●Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống tài chính là một điểm cộng.

● Có kinh nghiệm về UI/UX là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

INCOME

● Mức lương đàm phán theo năng lực ứng viên, cạnh tranh với thị trường, upto 1000$.

● Đánh giá kết quả công việc hằng năm. Nhiều cơ hội tăng thu nhập từ 50-80%/năm.

● Thưởng lương tháng 13

● Thưởng hiệu quả kinh doanh: Theo kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm của công ty.

●Trợ cấp Make-up với các bạn nữ 1,000,000 VND/tháng

● Thưởng dự án theo quý

● Được cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành riêng cho TDTers.

CAREER PATH IMPROVEMENT

● Môi trường phát triển skill với tốc độ gấp 2-3 lần mặt bằng chung

● Được tham gia full-cycle vào quy trình phát triển các sản phẩm Tài chính

● Làm việc với những dự án chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ tài chính liên quan Quantitative Trading, HFT, ultra very low latency

● Môi trường quốc tế: Sử dụng tiếng Anh hàng ngày, giao lưu kinh nghiệm với kỹ sữ CNTT của nhiều nước khác nhau, onsite dài ngày/ngắn ngày tại nước ngoài...

● Tham gia vào các chương trình đào tạo dài hạn dành cho Core-team theo định hướng phát triển của từng vị trí và từng người.

OTHERS BENEFITS

● Văn phòng thiết kế mở, nhiều tiện ích (Máy pha cafe, máy chạy bộ, bàn bóng bàn, phòng tắm nóng lạnh, máy giặt, đồ ăn, đồ uống miễn phí)

● Được trang bị các thiết bị hiện đại như Laptop cấu hình cao, Macbook...

● Tham gia các câu lạc bộ theo sở thích như: CLB bóng đá, CLB chạy, CLB trading chứng khoán/ forex/crypto vui vẻ, các giải game...

● Được đài thọ 100% chi phí tham gia các chuyến du lịch cùng công ty: Summer Holiday, Year End Party

● Được tặng quà, tham gia các sự kiện trong các dịp 1/6, Trung Thu, 8/3, 20/10, lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin