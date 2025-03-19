Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103/18 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, kiểm tra, thông báo và update các chương trình khuyến mại

Theo dõi, đối chiếu và hạch toán công nợ khách hàng

Tính lương thưởng cho nhân viên kinh doanh

Quản lý hóa đơn và các chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Lập báo cáo số liệu bán hàng

Các công việc khác theo sự phân công của Kiểm soát nội bộ/ Kế toán trưởng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu/bán hàng.

Thành thạo các phần mềm kế toán đặc biệt là phần mềm Misa, tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên gần công ty.

Mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc

Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép và hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn (Sinh nhật, 08/03, 30/04, 01/05, 02/09, 20/10).

Cơ hội thăng tiến và đào tạo nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

Được tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, team building, du lịch hàng năm.

