Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 103/18 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, kiểm tra, thông báo và update các chương trình khuyến mại
Theo dõi, đối chiếu và hạch toán công nợ khách hàng
Tính lương thưởng cho nhân viên kinh doanh
Quản lý hóa đơn và các chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng
Lập báo cáo số liệu bán hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Kiểm soát nội bộ/ Kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu/bán hàng.
Thành thạo các phần mềm kế toán đặc biệt là phần mềm Misa, tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên gần công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn phù hợp với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc
Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép và hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn (Sinh nhật, 08/03, 30/04, 01/05, 02/09, 20/10).
Cơ hội thăng tiến và đào tạo nâng cao chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.
Được tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lk1-01 ,Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

