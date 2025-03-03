Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Kiểm tra chương trình bán hàng và duyệt đơn hàng trên phần mềm CRM, chuyển đơn hàng xuống kho xuất hàng, cuối ngày chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán.

• Đối chiếu đơn hàng xuất với hóa đơn GTGT khớp đơn.

• Tổng hợp số liệu bán hàng, hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán.

• Kiểm tra đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ kênh.

• Theo dõi đơn hàng trả lại, đối soát và theo dõi thu tiền Viettel Post (COD).

• Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT trong ngày.

• Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

• Cuối tháng dựa vào các chỉ tiêu chốt số doanh số tính lương, chương trình trả thưởng, khuyến mãi, đối soát bảng lương thuộc kênh.

• Báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ liên quan.

• Kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu số liệu nhập xuất kho trên sổ sách và thực tế.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên