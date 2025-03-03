Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 242 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra chương trình bán hàng và duyệt đơn hàng trên phần mềm CRM, chuyển đơn hàng xuống kho xuất hàng, cuối ngày chuyển dữ liệu vào phần mềm kế toán.
• Đối chiếu đơn hàng xuất với hóa đơn GTGT khớp đơn.
• Tổng hợp số liệu bán hàng, hàng ngày báo cáo cho trưởng phòng kế toán.
• Kiểm tra đối chiếu số liệu bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ kênh.
• Theo dõi đơn hàng trả lại, đối soát và theo dõi thu tiền Viettel Post (COD).
• Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán ra, thuế GTGT trong ngày.
• Thực hiện đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.
• Cuối tháng dựa vào các chỉ tiêu chốt số doanh số tính lương, chương trình trả thưởng, khuyến mãi, đối soát bảng lương thuộc kênh.
• Báo cáo công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ liên quan.
• Kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu số liệu nhập xuất kho trên sổ sách và thực tế.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và chuyên môn
Kỹ năng

Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
● Môi trường mở, được tự do đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển.
● Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ.
● Được ghi nhận, khen thưởng, có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp lâu dài.
● Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 242 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

