Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Sản Xuất Gỗ Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 59/9 Tiền Lân 12, Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện tất cả các nghiệp vụ kế toán bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp từ số lượng, giá trị của hàng hóa nhập vào và xuất ra, chiết khấu thương mại.

- Chăm sóc khách hàng, đốc thúc công nợ.

- Hàng ngày nhập số liệu mua hàng và bán hàng vào phần mềm quản lý của doanh nghiệp

- Tổng hợp tất cả số liệu nhập vào và bán được trong ngày làm báo cáo cho Trưởng phòng kế toán và các bộ phận khi có yêu cầu.

- Làm các công việc khác khi được yêu cầu từ cấp trên

- Đối chiếu với thủ kho về hóa đơn, số lượng hàng bán ra, số lượng hàng tồn trong kho và các khoản thu chi khác trong ngày

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán Misa,.. ( là 1 lợi thế )

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- Có kỹ năng xử lý nhanh chứng từ. - Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Chịu học hỏi, sáng tạo và biết chủ động trong công việc.

- Kiến thức chung về kế toán

- Thành thạo sử dụng Excel, Word. Biết sử dụng các hàm cao cấp của Excel là lợi thế.

- Thái độ làm việc tích cực, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

- Sức khỏe: tốt

- Lương cơ bản: Từ 8.000.000đ

- Thưởng doanh số theo quý

- Thu nhập bình quân từ : 9.000.000đ đến 12.000.000đ

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được đào tạo về chăm sóc khách hàng, các kỹ năng khác phục vụ cho công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành BHXH, BHYT, BHTN (khi trở thành nhân viên chính thức).

