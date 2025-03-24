Tuyển Kế toán bán hàng JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 18

- Đường Tân Tạo

- KCN Tân Tạo

- Quận Bình Tân

- TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các hóa đơn bán hàng, phiếu thu/chi và công nợ.
- Quản lý thu chi và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, khách hàng
- Hỗ trợ kiểm soát tồn kho và đề xuất nhập hàng khi cần.
- Thống kê báo cáo số liệu xuất nhập hàng hóa
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu kế toán cung cấp cho BGĐ & các bộ phận khác khi có yêu cầu.
- Các công việc liên quan khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí tương đương.
- Sử dụng tốt Excel
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Có trách nhiệm cao trong công việc
- Độ tuổi: 22 – 40
- Tối nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : 7h30 đến 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 7
- Lương 10tr-15tr. Thử việc 2 tháng
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

