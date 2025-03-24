Tuyển Kế toán bán hàng Tổng Công ty Cao Su-Nhựa Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Tổng Công ty Cao Su-Nhựa Thanh Bình
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 18
- Đường Tân Tạo
- KCN Tân Tạo
- Quận Bình Tân
- TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các hóa đơn bán hàng, phiếu thu/chi và công nợ.
- Quản lý thu chi và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, khách hàng
- Hỗ trợ kiểm soát tồn kho và đề xuất nhập hàng khi cần.
- Thống kê báo cáo số liệu xuất nhập hàng hóa
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu kế toán cung cấp cho BGĐ & các bộ phận khác khi có yêu cầu.
- Các công việc liên quan khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí tương đương.
- Sử dụng tốt Excel
- Biết sử dụng phần mềm Misa
- Có trách nhiệm cao trong công việc
- Độ tuổi: 22 – 40
- Tối nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Tại Tổng Công ty Cao Su-Nhựa Thanh Bình Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc : 7h30 đến 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 7
- Lương 10tr-15tr. Thử việc 2 tháng
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cao Su-Nhựa Thanh Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
