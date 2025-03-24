Tuyển Kế toán bán hàng Tổng Công ty Cao Su-Nhựa Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 18 - Đường Tân Tạo - KCN Tân Tạo - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

- Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các hóa đơn bán hàng, phiếu thu/chi và công nợ.

- Quản lý thu chi và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, khách hàng

- Hỗ trợ kiểm soát tồn kho và đề xuất nhập hàng khi cần.

- Thống kê báo cáo số liệu xuất nhập hàng hóa

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu kế toán cung cấp cho BGĐ & các bộ phận khác khi có yêu cầu.

- Các công việc liên quan khác khi có yêu cầu của cấp trên.

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí tương đương.

- Sử dụng tốt Excel

- Biết sử dụng phần mềm Misa

- Có trách nhiệm cao trong công việc

- Độ tuổi: 22 – 40

- Tối nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

- Thời gian làm việc : 7h30 đến 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 7

- Lương 10tr-15tr. Thử việc 2 tháng

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

