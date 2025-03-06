Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 162 Đường Cao Lỗ, phường 4,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng, xử lý, báo giá,…
Báo cáo ngày, tuần, tháng,… theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Thực hiện các công việc liên quan do trưởng bộ phận giao
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm lĩnh vực kế toán, bán hàng
Làm việc nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp, có trách nhiệm, trung thực, không ngại khó
Ham học hỏi, chịu tiếp cận lĩnh vực mới (đặc biệt trong ngành phụ kiện điện nước)
Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ bữa trưa
Nghỉ lễ, tết theo quy định
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định công ty
Chế độ đãi ngộ, thưởng hấp dẫn
Du lịch/ Team Building hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
