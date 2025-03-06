Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 162 Đường Cao Lỗ, phường 4,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, xử lý, báo giá,…

Báo cáo ngày, tuần, tháng,… theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Thực hiện các công việc liên quan do trưởng bộ phận giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm lĩnh vực kế toán, bán hàng

Làm việc nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp, có trách nhiệm, trung thực, không ngại khó

Ham học hỏi, chịu tiếp cận lĩnh vực mới (đặc biệt trong ngành phụ kiện điện nước)

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ bữa trưa

Nghỉ lễ, tết theo quy định

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định công ty

Chế độ đãi ngộ, thưởng hấp dẫn

Du lịch/ Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Điện Nước Sài Gòn

