Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 92/45A, Đường Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận, lên kế hoạch thực hiện các yêu cầu mua vật tư hàng hóa, tổng hợp lên báo giá để tìm các nhà cung cấp giá cạnh tranh.
• Kiểm tra kỹ các yêu cầu mua hàng, ghi nhớ các yêu cầu: Thời gian giao hàng, tiêu chuẩn, số lượng được giảm giá…
• Kiểm tra và quản lý danh mục nhà cung cấp đối với tất cả các loại hàng hóa bằng cách xác định các nhà cung cấp tiềm năng và tiến hành khảo sát nhà cung cấp.
• Theo dõi cập nhật các cuộc cách mạng kỹ thuật, cùng các bộ phận lựa chọn các nguyên liệu thay thế rẻ hơn.
• Lập hợp đồng/đơn hàng căn cứ theo đề xuất lựa chọn NCC đã được phê duyệt, theo dõi đốc thúc NCC giao hàng theo đúng tiến độ yêu cầu về thời gian, chất lượng, số lượng & cập nhật điều chỉnh khi có sự thay đổi.
• Kế hoạch mua hàng: triển khai đặt hàng với các nhà cung cấp, tiến độ thanh toán, theo dõi đơn hàng, thời gian giao hàng... theo hợp đồng đã ký;
• Forwarder/ Hãng tàu: Đàm phán cước xuất nhập khẩu, thương lượng về vấn đề giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian vận chuyển (transit time), chất lượng dịch vụ của từng hãng tàu;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ
• Trình độ Cao Đẳng, Đại học các ngành Kế toán – Kiểm toán
• Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí kế toán mua bán hàng.
• Tiếng Anh là 1 lợi thế
• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
• Thành thạo word, excel

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương+ Thưởng+ Hoa hồng thỏa thuận
• Môi trường làm việc nhiều cơ hội để phát triển, năng động
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng, nâng cao chất lượng công việc.
• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
• Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Toàn Thịnh Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 92/45A, Đường Lâm Thị Hố, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

