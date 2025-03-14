Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104A, 32B, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác kế toán doanh thu và bán hàng của công ty.
Theo dõi, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu và bán hàng.
Cập nhật, ghi chép các nghiệp vụ kế toán doanh thu và bán hàng vào hệ thống kế toán.
Lập báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Phân tích số liệu doanh thu, bán hàng, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bộ phận khác như kho, bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về kế toán doanh thu và bán hàng.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 522 Đường Số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

