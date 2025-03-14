Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104A, 32B, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách công tác kế toán doanh thu và bán hàng của công ty.

Theo dõi, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến doanh thu và bán hàng.

Cập nhật, ghi chép các nghiệp vụ kế toán doanh thu và bán hàng vào hệ thống kế toán.

Lập báo cáo doanh thu, báo cáo bán hàng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Phân tích số liệu doanh thu, bán hàng, cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bộ phận khác như kho, bán hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về kế toán doanh thu và bán hàng.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

