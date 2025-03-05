Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH OUTLET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46A Xuân Thuỷ, Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi và quản lý doanh thu bán hàng hằng ngày tại cửa hàng và các kênh online.

• Kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các hóa đơn bán hàng, phiếu thu/chi và công nợ.

• Kiểm kê hàng hóa định kỳ, phối hợp với bộ phận bán hàng để đảm bảo số liệu chính xác.

• Hỗ trợ kiểm soát tồn kho và đề xuất nhập hàng khi cần.

• Lập báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận hàng tuần/tháng.

• Quản lý thu chi và theo dõi công nợ với nhà cung cấp, khách hàng.

• Hỗ trợ các công việc hành chính, kế toán khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ/Nam, từ 22 – 30 tuổi.

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm kế toán bán hàng (ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành thời trang/bán lẻ).

• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và tin học văn phòng (Excel, Word).

• Kỹ năng quản lý thời gian, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm.

Tại HỘ KINH DOANH OUTLET Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.

• Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

• Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH OUTLET

