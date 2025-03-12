Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 287 Tạ Uyên P6 Q11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Xuất hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) cho khách hàng

- Hỗ trợ công việc bán hàng (làm báo giá, hỗ trợ soạn hàng hoá, theo dõi đơn hàng…)

- Tương tác, liên hệ với khách hàng (chủ yếu zalo) để thuận lợi cho việc xuất hoá đơn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các công việc khác liên quan của kế toán bán hàng …..

- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel)

- Ưu tiên ứng viên Nam

- Độ tuổi: Từ 27t

Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương định kỳ (theo đủ năm làm việc) + đột xuất hàng năm theo hiệu quả công việc

- Lương tháng 13 + thưởng theo năng lực

- Lương cơ bản: 9Tr - 11Tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

