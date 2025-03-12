Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 287 Tạ Uyên P6 Q11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Xuất hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) cho khách hàng
- Hỗ trợ công việc bán hàng (làm báo giá, hỗ trợ soạn hàng hoá, theo dõi đơn hàng…)
- Tương tác, liên hệ với khách hàng (chủ yếu zalo) để thuận lợi cho việc xuất hoá đơn.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các công việc khác liên quan của kế toán bán hàng …..
- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel)
- Ưu tiên ứng viên Nam
- Độ tuổi: Từ 27t

Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương định kỳ (theo đủ năm làm việc) + đột xuất hàng năm theo hiệu quả công việc
- Lương tháng 13 + thưởng theo năng lực
- Lương cơ bản: 9Tr - 11Tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 46/41/61 Đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

