Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 287 Tạ Uyên P6 Q11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Xuất hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) cho khách hàng
- Hỗ trợ công việc bán hàng (làm báo giá, hỗ trợ soạn hàng hoá, theo dõi đơn hàng…)
- Tương tác, liên hệ với khách hàng (chủ yếu zalo) để thuận lợi cho việc xuất hoá đơn.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Các công việc khác liên quan của kế toán bán hàng …..
- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel)
- Ưu tiên ứng viên Nam
- Độ tuổi: Từ 27t
Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương định kỳ (theo đủ năm làm việc) + đột xuất hàng năm theo hiệu quả công việc
- Lương tháng 13 + thưởng theo năng lực
- Lương cơ bản: 9Tr - 11Tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Máy Và Phụ Tùng Ý Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
