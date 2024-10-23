Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA
- Hồ Chí Minh: 31 đường số 6 Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện đàm phán, thương lượng với NCC về chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng, thời gian giao hàng, công nợ,...và hoàn tất hợp đồng mua bán hàng hóa
Gửi đơn đặt hàng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đặt hàng với Nhà Cung Cấp.
Theo dõi tình trạng hàng về và xử lý các vấn đề phát sinh với NCC trong quá trình giao hàng, đảm bảo hàng đã đặt được về kho đúng và đủ với thời gian dự kiến giao hàng. Theo dõi và Quản lý hồ sơ sản phẩm.
Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học
Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán
Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
Thực hiện công việc khác có liên quan hoặc do cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác
Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và các quy định kế toán hiện hành
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
