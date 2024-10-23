Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 đường số 6 Khu dân cư Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện đàm phán, thương lượng với NCC về chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng, dịch vụ sau bán hàng, thời gian giao hàng, công nợ,...và hoàn tất hợp đồng mua bán hàng hóa Gửi đơn đặt hàng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đặt hàng với Nhà Cung Cấp. Theo dõi tình trạng hàng về và xử lý các vấn đề phát sinh với NCC trong quá trình giao hàng, đảm bảo hàng đã đặt được về kho đúng và đủ với thời gian dự kiến giao hàng. Theo dõi và Quản lý hồ sơ sản phẩm. Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập Thực hiện công việc khác có liên quan hoặc do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm Thành thạo phần mềm kế toán Misa Sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và các quy định kế toán hiện hành Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng phân tích số liệu tốt Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA

