Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà Pearl Plaza , 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, xác nhận tiền hàng thanh toán và công nợ khách hàng hàng ngày: công nợ phải thu, công nợ quá hạn

- Cập nhật báo cáo phân tích công nợ có đối chiếu với PKD được phân công phụ trách.

- Đối chiếu công nợ đúng chỉ định.

- Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ theo đúng quy định của kế toán, của Công ty đề ra: số lẻ, phí ngân hàng, các khoản CK....

- Báo cáo công nợ hằng tuần

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, hợp đồng bán hàng hóa, biên bản giao nhận,...

- Xuất hóa đơn theo kênh, khu vực phụ trách (số lượng lớn).

- Kiểm tra bảng kê đầu vào/ đầu ra, tiếp nhận và cung cấp hóa đơn chính xác đúng đủ theo kênh, khu vực phụ trách.

- Tổng hợp báo cáo doanh số, doanh thu bán hàng của các kênh, các khu vực.

- Tổng hợp báo cáo doanh số, báo cáo hiệu quả của chương trình khuyến mãi của các kênh, các khu vực.

- Xử lý các nghiệp vụ quản lý bán hàng, dữ liệu phát sinh; xử lý nghiệp vụ thuế phát sinh lĩnh vực bán hàng.

- Xử lý các nghiệp vụ liên quan chiết khấu thương mại, nắm rõ quy định pháp luật hiện hành về chiết khấu thương mại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm quản lý bán hàng, quản lý nhóm kế toán bán hàng, am hiểu tất cả các nghiệp vụ thuế liên quan lĩnh vực bán hàng, đã từng làm việc cho loại hình công ty Cổ phần, nghiệp vụ phát sinh đa dạng (ngành xuất nhập khẩu, bán lẻ, tiêu dùng nhanh).

02 năm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Excel, phần mềm kế toán (Misa, Fast).

- Nắm vững các quy định hiện hành về lĩnh vực kế toán.

- Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chịu được áp lực công việc.

- Làm việc độc lập, theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tương xứng với năng lực của ứng viên. Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...). Thưởng định kỳ năm, phụ cấp cơm trưa Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Mức lương tương xứng với năng lực của ứng viên.

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...).

Thưởng định kỳ năm, phụ cấp cơm trưa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin