Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 120 Sương Nguyệt Ánh,Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đi nhận hàng hàng ngày Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi giao nhận hàng

Kiểm tra và nhập các chứng từ, hóa đơn thực tế mua hàng ngày (nguyên liệu, hàng hóa, đồ dùng, công cụ dụng cụ, hóa chất,...) vào phần mềm kế toán

Lập bảng kê cho Nhà cung cấp nửa tháng 1 lần để NCC xuất hóa đơn

Thường xuyên theo dõi công nợ Nhà cung cấp. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ hợp lệ làm công nợ Nhà cung cấp theo định kì đã được quy định

Thống kê những NCC mới có hóa đơn, liên hệ làm hợp đồng kinh tế để trình Kế Toán Trưởng kiểm tra

Trực tiếp đi kiểm kê hàng hóa, nguyên liệu định kì 1 tháng / lần. Sau đó đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế với Bộ phận kho

Làm tiền hoa hồng rượu cho nhân viên phục vụ và hải sản cho bếp

Kiểm tra, đối chiếu hàng chuyển giữa các chi nhánh, xuất kho toàn bộ hàng chuyển

Lên báo cáo hàng tồn kho, kiểm tra chênh lệch thừa thiếu

Lên báo cáo công nợ

Nhập kiểm kê vào phần mềm kế toán

Chi tiết các công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ: Tuổi từ 25 – 35t

Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Ưu tiên ứng viên từng làm mãng nhà hàng

Nhanh nhẹn thật thà, chịu khó và nhiệt huyết trong công việc, giao tiếp tốt

Làm việc giờ hành chính ( Từ T2 - T7; từ 9h00 - 18h00, Thứ 7 tuần làm tuần nghỉ)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10 - 12 triệu

Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Cơ hội làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Thưởng lễ tết, thưởng các ngày lễ như: 2/9, 30/4, 1/5, 1/1

Cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch ( xét thưởng theo năng lực làm việc; hiệu quả công việc, và thâm niên).

Hỗ trợ cơm trưa và chiều tại nhà hàng.

Đạt yêu cầu đi làm ngay

