Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 473 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách phân hệ công nợ phải trả + Tập hợp và kiểm tra lại chứng từ gốc đi kèm đề nghị thanh toán sau khi HCA duyệt trên phần mềm; + Hạch toán chi phí - đối ứng TK phải trả; + Đối soát chi phí liên quan nhân sự + Theo dõi tuổi nợ và lập kế hoạch trả nợ; + Chốt số dư công nợ phải trả vào cuối mỗi tháng kèm biên bản đối chiếu công nợ với nhà cung cấp; + Lập đề nghị thanh toán cho các công nợ từ Dược; + Nhận thông tin mới từ nhà cung cấp, cộng tác viên gửi Tập đoàn tạo mã + Lập báo cáo tuổi nợ & xóa nợ 331,338

- Phụ trách phân hệ kế toán kho + Kiểm tra hóa đơn/chứng từ gốc cho lần nhập kho trên phần mềm; + Kiểm tra tích hợp các bút toán nhập/xuất tích hợp trên phần mềm; + Kiểm kê kho thực tế tại kho Dược và các Khoa phòng; + Đề xuất xử lý các trường hợp phát sinh chênh lệch khi kiểm kê; + Theo dõi giá bán, giá mua thuốc, vật tư y tế - Báo cáo & công việc khác: + Tổng hợp vật tư y tế, thuốc được tài trợ + Báo cáo kiểm kê, Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn + Đối soát vật tư y tế + Các công việc phát sinh liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế ... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương Trách nhiệm, cẩn thận

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe tư nhân ...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.

- Ưu đãi khám chữa bệnh cho Nhân viên và người thân trên toàn hệ thống Y khoa Sài Gòn.

- Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN

