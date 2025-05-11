Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kế toán công nợ

Nhận , kiểm tra và lưu trữ hợp đồng mua vào;

Kiểm tra hồ sơ thanh toán và hạch toán công nợ lên phần mềm kế toán;

Đề xuất thanh toán công nợ khi đến hạn;

Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với nhà cung cấp;

Hoàn thiện hồ sơ và giao hoá đơn, hồ sơ cho kế toán thuế;

Báo cáo dư nợ 331 hàng tháng;

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường Đại học;

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán;

Có khả năng xử lý số lượng lớn dữ liệu quan trọng và lập báo cáo chi tiết.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Mức lương: 10 - 15 triệu/ tháng (thỏa thuận);

Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành cơ hội phát triển - thăng tiến vô cùng lớn;

Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;

Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

