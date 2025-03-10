Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2D Lam Sơn, Phường 4 Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày.

Kiểm tra/ phê duyệt/phản hồi, quyết toán, đề xuất mua sắm, khuyến mại, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, Quyết toán tạm ứng, đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm soát thu tiền mặt, tiền gửi, doanh thu bán hàng hàng ngày giữa bảng kê với Tiền mặt nộp về và tiền về trên các tài khoản ngân hàng

Lập, kiểm soát, điều chỉnh và gửi báo cáo phân tích chi phí theo mẫu của HO "

Kiểm tra, soát xét số liệu và gửi tờ khai thuế GTGT và tờ khai hải quan tháng

Phân công/ giám sát/ hỗ trợ công việc cho nhân viên trong phòng TCKT theo kế hoạch công việc đã phân công

1- Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành tài chính kế toán

2- có từ 3 năm kinh nghiệm kế toán

3- Sử dụng thành thạo excel

Lương cơ bản 8.000.000đ-12.000.000đ

Phụ cấp ăn ca 35.000đ/ ngày, phụ cấp nhà ở: 500.000đ/ tháng

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định Công Ty.

Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,...

Company trip,teambuilding, yearend party

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt tình, được đào tạo...

