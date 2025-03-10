Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2D Lam Sơn, Phường 4 Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày.
Kiểm tra/ phê duyệt/phản hồi, quyết toán, đề xuất mua sắm, khuyến mại, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, Quyết toán tạm ứng, đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả.
Kiểm soát thu tiền mặt, tiền gửi, doanh thu bán hàng hàng ngày giữa bảng kê với Tiền mặt nộp về và tiền về trên các tài khoản ngân hàng
Lập, kiểm soát, điều chỉnh và gửi báo cáo phân tích chi phí theo mẫu của HO "
Kiểm tra, soát xét số liệu và gửi tờ khai thuế GTGT và tờ khai hải quan tháng
Phân công/ giám sát/ hỗ trợ công việc cho nhân viên trong phòng TCKT theo kế hoạch công việc đã phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1- Tốt nghiệp Cao đẳng/ đại học chuyên ngành tài chính kế toán
2- có từ 3 năm kinh nghiệm kế toán
3- Sử dụng thành thạo excel

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000đ-12.000.000đ
Phụ cấp ăn ca 35.000đ/ ngày, phụ cấp nhà ở: 500.000đ/ tháng
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định Công Ty.
Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT,...
Company trip,teambuilding, yearend party
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiệt tình, được đào tạo...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại kỹ thuật A&T Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P315 Khách sạn Thể thao - 15 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

