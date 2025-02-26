Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

• Thực hiện thủ tục thanh toán, theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng

• Cập nhật tình hình công nợ các đơn vị, đôn đốc các đơn vị đến hạn thanh toán

• Thực hiện các báo cáo công nợ theo yêu cầu của công ty

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành : Tài chính – Kế toán

• Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH

• Thu nhập : 9- 10 triệu ( LCB+ Thưởng đánh giá lao động+ phụ cấp)

• Thưởng ngày lễ tết, lương tháng thứ 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh.

• Được ăn trưa tại phòng ăn của công ty.

• Cơ chế tăng lương rõ ràng

• Được tham gia các hoạt động gắn kết: du lịch hè, party các ngày lễ , tết ,......

• Môi trường làm việc: Cởi mở, thân thiện, có thể luân chuyển công việc để phù hợp với nguyện vọng và khả năng đáp ứng.

• Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương.

• Được đóng BHYT, BHXH sau khi ký hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển

