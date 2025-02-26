Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Thực hiện thủ tục thanh toán, theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng
• Cập nhật tình hình công nợ các đơn vị, đôn đốc các đơn vị đến hạn thanh toán
• Thực hiện các báo cáo công nợ theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành : Tài chính – Kế toán
• Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập : 9- 10 triệu ( LCB+ Thưởng đánh giá lao động+ phụ cấp)
• Thưởng ngày lễ tết, lương tháng thứ 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh.
• Được ăn trưa tại phòng ăn của công ty.
• Cơ chế tăng lương rõ ràng
• Được tham gia các hoạt động gắn kết: du lịch hè, party các ngày lễ , tết ,......
• Môi trường làm việc: Cởi mở, thân thiện, có thể luân chuyển công việc để phù hợp với nguyện vọng và khả năng đáp ứng.
• Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương.
• Được đóng BHYT, BHXH sau khi ký hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 35 Trần Quang Quá, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

