Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 465 Hồng Bàng Phường 14, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, theo dõi và cập nhật tình hình công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu công nợ, lập báo cáo công nợ định kỳ (tuần, tháng, quý).

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thanh toán, thu hồi công nợ.

Kiểm tra, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến công nợ.

Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề phát sinh về công nợ.

Đảm bảo các khoản công nợ được thanh toán đúng hạn và đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán công nợ hoặc kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định về hóa đơn, chứng từ, quy trình kế toán công nợ.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc các phần mềm tương tự) và các ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel).

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASIALABS VIỆT NAM

