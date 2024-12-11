Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Định Tân Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà waseco, số 10 phổ quang, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Cập nhật số liệu, kiểm tra và hạch toán sổ sách liên quan đến hồ sơ công nợ phải trả nhà thầu phụ

Theo dõi các hồ sơ mua hàng, hợp đồng kinh tế; Quản lý thông tin tuổi nợ khách hàng, nhà cung cấp;

Kiểm tra, xác nhận, hạch toán hồ sơ thanh toán công nợ (phải thu, phải trả);

Chịu trách nhiệm chính tài khoản 331;

Đối chiếu công nợ và báo cáo công nợ theo quy định;

Thực hiện tính tuân thủ và hướng dẫn liên quan đến công nợ;

Lập báo cáo công việc theo quy định;

Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán;

Có kinh nghiệm 03 năm về mảng kế toán công nợ;

Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm tại Cty xây dựng trong vai trò tổng thầu;

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word), Sử dụng phần mềm kế toán; Misa, Bravo

Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực tốt;

Làm việc độc lập và theo nhóm tốt;

Quyền Lợi Được Hưởng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe

Được tham gia đi du lịch định kỳ hàng năm

Được tặng quà sinh nhật và các chế độ khác theo quy định của Công ty

Được xét nâng lương, nâng bậc định kỳ hàng năm

Được tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

