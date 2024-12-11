Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hồ Chí Minh:
- 327, Đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Mô tả Công việc
Công nợ:
+ Nhận Yêu cầu giao hàng, lập Hóa đơn bán hàng
+Theo dõi công nợ phải thu theo đơn đặt hàng
+ Xuất điều chuyển hàng hóa nội bộ
Hạch toán tiền Khách hàng thanh toán chuyển khoản;
Duyệt yêu cầu giao nhận hàng, hạch toán sổ sách kế toán, phát hành hóa đơn điện tử;
Báo cáo Tổng hợp Doanh số, Báo cáo công nợ phải thu;
Kiểm tra các hồ sơ chứng từ:
+ Kiểm tra đề nghị hoàn tiền
+ Kiểm tra biên bản nghiệm thu.
+ Kiểm tra công nợ hồ sơ nghỉ việc.
+ Hồ sơ khác liên quan đến Công nợ/thu tiền khách hàng
Công việc khác theo nhu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán/kiểm toán.
Không yêu cầu kinh nghiệm, định khoản kế toán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Chịu khó, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
