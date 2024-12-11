Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mô tả Công việc

Công nợ:

+ Nhận Yêu cầu giao hàng, lập Hóa đơn bán hàng

+Theo dõi công nợ phải thu theo đơn đặt hàng

+ Xuất điều chuyển hàng hóa nội bộ

Hạch toán tiền Khách hàng thanh toán chuyển khoản;

Duyệt yêu cầu giao nhận hàng, hạch toán sổ sách kế toán, phát hành hóa đơn điện tử;

Báo cáo Tổng hợp Doanh số, Báo cáo công nợ phải thu;

Kiểm tra các hồ sơ chứng từ:

+ Kiểm tra đề nghị hoàn tiền

+ Kiểm tra biên bản nghiệm thu.

+ Kiểm tra công nợ hồ sơ nghỉ việc.

+ Hồ sơ khác liên quan đến Công nợ/thu tiền khách hàng

Công việc khác theo nhu cầu của cấp trên.

Công nợ:

Hạch toán tiền Khách hàng thanh toán chuyển khoản;

Duyệt yêu cầu giao nhận hàng, hạch toán sổ sách kế toán, phát hành hóa đơn điện tử;

Báo cáo Tổng hợp Doanh số, Báo cáo công nợ phải thu;

Kiểm tra các hồ sơ chứng từ:

Công việc khác theo nhu cầu của cấp trên.