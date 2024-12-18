Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn công nợ khách hàng.

- Kiểm soát, quản lý số liệu liên quan đến công nợ phải trả nhà cung cấp: đối chiếu số liệu giữa chi tiết, tổng hợp đảm bảo ghi nhận chính xác, đầy đủ, kịp thời về số phát sinh, thời hạn phải trả.

- Hạch toán kế toán về công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán.

- Đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng, phải trả nhà cung cấp theo định kỳ hàng tháng/đột xuất.

- Đôn đốc thu hồi công nợ phải thu khách hàng.

- Lập kế hoạch thu tiền khách hàng theo tháng/tuần, báo cáo thu tiền khách hàng.

- Lập kế hoạch chi tiền theo tháng/tuần, phân loại các khoản phải trả theo thời hạn trả.

- Báo cáo số liệu liên quan đến công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng.

- Báo cáo phân loại công nợ khách hàng theo tuổi nợ.

- Đề xuất các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro nợ xấu khó thu hồi…

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các chuyên ngành kế toán hoặc ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm ở vị trí tương đương

- Nắm vững Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế liên quan đến công nợ phải thu, doanh thu, hóa đơn, chứng từ.

- Ưu tiên có kinh nghiệm theo dõi, đối chiếu công nợ theo hạn nợ từng đối tượng khách hàng, lên kế hoạch ,báo cáo dự thu , dự chi theo từng đối tượng.

- Kỹ năng giao tiếp khéo léo.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, nhanh nhạy.

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, Excel.

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Thái độ công việc: cẩn thận, trách nhiệm, nghiêm túc, lịch thiệp.

- Thái độ con người và xã hội: Trung thực, đứng đắn, đạo đức, tự trọng.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 4 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh