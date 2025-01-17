Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Đến 10 Triệu

XUẤT NHẬP HÀNG HÓA:

XUẤT NHẬP HÀNG HÓA

Lập phiếu xuất-nhập, tồn kho

Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho

Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho.

THEO DÕI HÀNG TỒN KHO:

THEO DÕI HÀNG TỒN KHO

Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho

Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán

Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,...

CÔNG VIỆC KHÁC:

CÔNG VIỆC KHÁC

Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh

Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định.

Kiểm soát trực tiếp các kho tại các hệ thống kinh doanh, văn phòng theo thời gian quy định.

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... hoặc các khối ngành liên quan đến kế toán, tài chính

Trình độ học vấn

Trình độ chuyên môn:

Trình độ chuyên môn

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

Nắm chắc các nghiệp vụ, định khoản kế toán.

Có nghiệp vụ kế toán kho.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống, xử lý xung đột.

Kỹ năng cần thiết:

Kỹ năng cần thiết

Sử dụng thành thạo phần tin học văn phòng.

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, và áp lực cao

Tinh thần kỷ luật tốt và linh hoạt trong xử lý công việc.

Tính tình Lương thiện, Trung Thực, Thẳng Thắng là yếu tố quan trọng cần phải có.

Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền cơm 32.000đ/Ngày công

12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định (Tăng theo thâm niên)

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm.

Có lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc.

Khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Tham gia các hoạt động khác: lễ, tết, sinh nhật, team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin