Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
- Hồ Chí Minh: 6 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Đến 10 Triệu
XUẤT NHẬP HÀNG HÓA:
Lập phiếu xuất-nhập, tồn kho
Kiểm tra tính hợp lệ (theo quy định hiện hành hoặc của công ty) các loại hóa đơn, chứng từ trước khi xuất/nhập kho
Nhận và lưu trữ các chứng từ liên quan từ thủ kho.
THEO DÕI HÀNG TỒN KHO:
Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho, định kỳ cùng thủ kho kiểm kê, đối chiếu số lượng trên sổ sách và tại kho
Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào sổ sách hoặc phần mềm kế toán
Lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch, sai sót, thiếu hụt,...
CÔNG VIỆC KHÁC:
Theo dõi, lập biên bản xác minh công nợ xuất-nhập định kỳ theo quy định, phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu, xử lý số liệu khi có phát sinh
Lập báo cáo xuất-nhập-tồn kho và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu, quy định.
Kiểm soát trực tiếp các kho tại các hệ thống kinh doanh, văn phòng theo thời gian quy định.
Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
Trình độ chuyên môn:
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.
Nắm chắc các nghiệp vụ, định khoản kế toán.
Có nghiệp vụ kế toán kho.
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống, xử lý xung đột.
Kỹ năng cần thiết:
Sử dụng thành thạo phần tin học văn phòng.
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, và áp lực cao
Tinh thần kỷ luật tốt và linh hoạt trong xử lý công việc.
Tính tình Lương thiện, Trung Thực, Thẳng Thắng là yếu tố quan trọng cần phải có.
Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày phép năm và các ngày nghỉ khác theo quy định (Tăng theo thâm niên)
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm.
Có lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc.
Khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.
Tham gia các hoạt động khác: lễ, tết, sinh nhật, team building, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
