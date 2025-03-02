Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Thân Nhân Trung, P13 Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải thu, phải trả;

Thực hiện xử lý và kiểm soát các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,...

Kiểm soát chứng từ, hóa đơn đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Chấm công, tính lương, thực hiện chế độ BHXH cho CBNV

Lập báo cáo theo định kỳ tuần/ tháng/ quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ.

Các công việc khác do BGĐ giao

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán;

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong nghề Kế toán;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa);

Có kiến thức về quy trình làm việc, tiêu chuẩn công việc;

Nhanh nhẹn, chủ động, trung thực và trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 14.000.000 VND

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5…..;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 02 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát

