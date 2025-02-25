Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- CÔNG TY CỔ PHẦN MACH, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

· Quản lý quỹ: Chịu trách nhiệm về hoạt động thanh toán hàng ngày của ngân hàng, điều phối kế hoạch thu nhập và chi tiêu hàng tháng, đăng ký nhật ký quỹ và xử lý các vấn đề liên quan đến ngân hàng như các vấn đề trước và sau khi vay.
· Quản lý hóa đơn: Quản lý hóa đơn hàng ngày, bao gồm mua sắm, thay đổi, lập hóa đơn và các vấn đề khác, tối ưu hóa mã số thuế, xác thực hóa đơn đầu vào, các vấn đề về hóa đơn điện tử.
· Thu thập dữ liệu: Thu thập và quản lý dữ liệu thu tiền, dữ liệu phải trả, v.v. được phân loại và quản lý theo nhu cầu của từng phòng ban.
· Hoàn trả cho nhân viên: Thu thập và xem xét hàng ngày các vấn đề hoàn trả của nhân viên.
· Tích hợp tài chính doanh nghiệp: cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, bao gồm thu thập và cập nhật dữ liệu doanh nghiệp và cung cấp dữ liệu tài chính.
· Quản lý dữ liệu: Quản lý hồ sơ tài chính, bao gồm quản lý hóa đơn, liên kết dữ liệu tài chính và lưu trữ.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan, có bằng kế toán trưởng.
· Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ
· Giao tiếp tiếng trung HSK4-HSK5

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Du lịch định kỳ
định kỳ
Tiền thưởng khuyến khích
Chăm sóc sức khỏe
Chương trình đào tạo
Review lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

