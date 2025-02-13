Tuyển Kế toán nội bộ TNHH Toàn Cầu DH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ TNHH Toàn Cầu DH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

TNHH Toàn Cầu DH
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
TNHH Toàn Cầu DH

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại TNHH Toàn Cầu DH

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa AC Building, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Cầu GIấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thanh toán và theo dõi công nợ phải trả.
- Xuất hóa đơn và theo dõi công nợ phải thu.
- Nhập liệu chứng từ vào phần mềm misa.
- Xử lý các nghiệp vụ với ngân hàng: giao dịch với ngân hàng, làm hồ sơ hạn mức, hồ sơ vay (nếu có).
- Theo dõi thu chi nội bộ của công ty.
- Nhập bảng theo dõi lô hàng.
- Theo dõi thu chi nội bộ.
- Phụ trách bảo hiểm xã hội và các công việc hành chính nhân sự
-
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tài chính kế toán.
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu
- Kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức về kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, xử lý chứng từ tốt.
Về kỹ năng:
- Kỹ năng tin học văn phòng, thành thạo Microsoft Office, Excel.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán như Fast Accounting, Misa là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để phối hợp cùng các phòng ban
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và nhanh nhạy với con số là một ưu thế.
- Có khả năng tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại TNHH Toàn Cầu DH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6.500.000 VNĐ -> 9.000.000 VNĐ tuỳ vào kinh nghiệm của ứng viên.
+ Kế toán nội bộ không yêu cầu kinh nghiệm: mức lương cứng là 6.500.000 VNĐ
+ Kế toán nội bộ đã có kinh nghiệm từ 1 năm: mức lương từ 7.500.000 VNĐ -> 9.000.000 VNĐ
- Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe cho nhân viên
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
- Tham gia các events/summer trip định kỳ của công ty.
- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Làm việc luân phiên sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Toàn Cầu DH

Liên Hệ Công Ty

TNHH Toàn Cầu DH

TNHH Toàn Cầu DH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Á, số 9 P. Duy Tân, P, Cầu Giấy, Hà Nội

