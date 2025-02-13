Tuyển Kế toán nội bộ TNHH Toàn Cầu DH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa AC Building, số 3 ngõ 78 Duy Tân, Cầu GIấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Thanh toán và theo dõi công nợ phải trả.

- Xuất hóa đơn và theo dõi công nợ phải thu.

- Nhập liệu chứng từ vào phần mềm misa.

- Xử lý các nghiệp vụ với ngân hàng: giao dịch với ngân hàng, làm hồ sơ hạn mức, hồ sơ vay (nếu có).

- Theo dõi thu chi nội bộ của công ty.

- Nhập bảng theo dõi lô hàng.

- Theo dõi thu chi nội bộ.

- Phụ trách bảo hiểm xã hội và các công việc hành chính nhân sự

-

- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tài chính kế toán.

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Kiến thức chuyên môn: Nắm vững kiến thức về kế toán, có khả năng phân tích và tổng hợp số liệu, xử lý chứng từ tốt.

Về kỹ năng:

- Kỹ năng tin học văn phòng, thành thạo Microsoft Office, Excel.

- Biết sử dụng các phần mềm kế toán như Fast Accounting, Misa là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để phối hợp cùng các phòng ban

- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ và nhanh nhạy với con số là một ưu thế.

- Có khả năng tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại TNHH Toàn Cầu DH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6.500.000 VNĐ -> 9.000.000 VNĐ tuỳ vào kinh nghiệm của ứng viên.

+ Kế toán nội bộ không yêu cầu kinh nghiệm: mức lương cứng là 6.500.000 VNĐ

+ Kế toán nội bộ đã có kinh nghiệm từ 1 năm: mức lương từ 7.500.000 VNĐ -> 9.000.000 VNĐ

- Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ vé gửi xe cho nhân viên

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

- Tham gia các events/summer trip định kỳ của công ty.

- Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

- Được hưởng lương tháng 13, thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Làm việc luân phiên sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Toàn Cầu DH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin