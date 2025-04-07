Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 9 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nhập hóa đơn mua vào Phần mềm Misa
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển dữ liệu bán ra lên phần mềm kế toán misa
Nhập chứng từ thu chi ngân hàng phát sinh
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ( Lương Thỏa thuận )
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi ứng viên từ 23 đến dưới 30 tuổi
Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH + hỗ trợ bữa ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
