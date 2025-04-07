Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập hóa đơn mua vào Phần mềm Misa
Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển dữ liệu bán ra lên phần mềm kế toán misa
Nhập chứng từ thu chi ngân hàng phát sinh
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ( Lương Thỏa thuận )

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi ứng viên từ 23 đến dưới 30 tuổi
Nhanh nhẹn , Trung thực
Sử dụng thành thao Word , excell
Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành kế toán

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH + hỗ trợ bữa ăn trưa
Nghỉ lễ tết theo quy định
Với ứng viên chưa có kinh nghiệm nhiều sẽ được tiếp cận chứng từ gốc và kinh nghiệm thực tế
Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 23 ngõ 178 Giải Phóng

