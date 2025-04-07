Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 ngõ 178 Giải Phóng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập hóa đơn mua vào Phần mềm Misa

Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, chuyển dữ liệu bán ra lên phần mềm kế toán misa

Nhập chứng từ thu chi ngân hàng phát sinh

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ( Lương Thỏa thuận )

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi ứng viên từ 23 đến dưới 30 tuổi

Nhanh nhẹn , Trung thực

Sử dụng thành thao Word , excell

Tốt nghiệp các trường ĐH chuyên ngành kế toán

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH + hỗ trợ bữa ăn trưa

Nghỉ lễ tết theo quy định

Với ứng viên chưa có kinh nghiệm nhiều sẽ được tiếp cận chứng từ gốc và kinh nghiệm thực tế

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam

