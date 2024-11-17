Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phủ Lỗ, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ có liên hoan đến theo quy định

- Xuất, nhập hàng hóa khi có yêu cầu

- Nhận, lưu lại các chứng từ nhập, xuất hàng hóa

- Theo dõi hàng hóa nhập, xuất, tồn kho, đối chiếu định mức tối thiểu tồn kho tối thiểu đưa ra phương án kịp thời.

- Theo dõi tình hình hàng hóa trong kho: vị trí đặt hàng, hàng bị lỗi hỏng, han rỉ, tình hình kho có ổn định không...

- Phối hợp các bộ phận, làm việc theo quản lý của trưởng bộ phận...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

-

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán và các chuyên ngành liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là sử dụng các hàm trong Excel.

- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có kinh nghiệm quản lý kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000VNĐ + thưởng kết quả.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm, hỗ trợ ăn trưa...

- Tham gia các buổi team building, du lịch năm.

- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HDWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin