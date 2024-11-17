Tuyển Kế toán nội bộ Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 17 ngách 376/35 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho các bộ phận, phần hành liên quan.

- Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan.

- Các việc khác thuộc bộ phận kế toán.

- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản Công nợ.

- Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp

- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.

- Ngoài ra còn đại diện Công ty làm những Công việc giao dịch với các đơn vị cơ quan bên ngoài liên quan đến công việc của bộ phận kế toán như: Ngân hàng, Sở Kế hoạch Đầu tư, lấy chứng từ hóa đơn ở các đơn vị Khách hàng.

- Các công việc khác mà cấp trên giao

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ: tốt nghiệp Đại học

· Có kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

· Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

· Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo.

· Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

· Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386 Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Từ 9.000.000 – 13.000.000 (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm)

· Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

· Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết ....

· Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding của công ty.

· Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trọng tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh giải pháp phát triển công nghiệp 386

