Tuyển Kế toán nội bộ Cong ty TNHH VBP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Cong ty TNHH VBP
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Kế toán nội bộ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, AD Building số 15 ngõ 92 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc của một nhân viên Kế toán, bao gồm:
+ Hỗ trợ công việc Kế toán của khách hàng: Hạch toán kế toán, tính lương, tính thuế (thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế nhà thầu...), tính Bảo hiểm và Lập Báo cáo tài chính
+ Tư vấn các vấn đề liên quan về thuế và Kế toán cho khách hàng
+ Báo cáo tình hình công việc hàng tuần cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán
- Yêu thích các công việc liên quan đến kế toán, thuế
- Có kiến thức tốt về Kế toán và Thuế
- Tư duy logic, ham học hỏi
- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ lịch sự
- Thời gian làm việc: 8h - 17h

Tại Cong ty TNHH VBP Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, nơi con người luôn được coi là yếu tố trung tâm.
- Được Trưởng nhóm Kế toán trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc.
- Tăng kiến thức và kinh nghiệm về kế toán và thuế khi được tiếp xúc với đa dạng các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp dịch vụ, Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp sản xuất...
- Được tiếp xúc với những người quản lý doanh nghiệp Nhật Bản, giúp bạn có tầm nhìn bao quát về hoạt động của một doanh nghiệp.
- Trang bị kiến thức vững vàng về quản trị doanh nghiệp (Kế toán, thuế, kinh tế, pháp luật, nhân sự...) tại Việt Nam. Đặc biệt làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản có ý thức tuân thủ cao giúp bạn tiếp cận được nhiều vấn đề cũng như học cách giải quyết đúng quy định và theo đúng bản chất của vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH VBP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 30, tầng 3, tòa nhà Thành Đông, số 132 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

