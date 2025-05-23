Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH
Ngày đăng tuyển: 23/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 NO 3B Khu Đô Thị Sài Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán thu chi nội bộ
Theo dõi doanh thu bán hàng, tính giá thành sản phẩm dịch vụ
Theo dõi tồn kho, xuất hóa đơn VAT
Tính lương nhân viên
Chuẩn bị chứng từ cho kế toán thuế kê khai
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên sinh năm từ 1980 đến 2000
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên, đã từng làm kế toán kho
Thành thạo MS Office (Excel, Word), biết sử dụng phần mềm kế toán MISA
Trình độ học vấn: trung cấp trở lên các ngành kinh tế, tài chính, kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các quyền lợi BHXH-BHYT-BHTN theo quy định hiện hành
- Được đào tạo nâng cao kiến thức, va chạm nghiệp vụ thực tế
- Du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng, picnic, sinh nhật, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14/146/143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

