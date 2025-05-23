Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 34 NO 3B Khu Đô Thị Sài Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hạch toán thu chi nội bộ
Theo dõi doanh thu bán hàng, tính giá thành sản phẩm dịch vụ
Theo dõi tồn kho, xuất hóa đơn VAT
Tính lương nhân viên
Chuẩn bị chứng từ cho kế toán thuế kê khai
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên sinh năm từ 1980 đến 2000
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên, đã từng làm kế toán kho
Thành thạo MS Office (Excel, Word), biết sử dụng phần mềm kế toán MISA
Trình độ học vấn: trung cấp trở lên các ngành kinh tế, tài chính, kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Đầy đủ các quyền lợi BHXH-BHYT-BHTN theo quy định hiện hành
- Được đào tạo nâng cao kiến thức, va chạm nghiệp vụ thực tế
- Du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng, picnic, sinh nhật, hiếu hỉ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH
