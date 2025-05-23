Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 NO 3B Khu Đô Thị Sài Đồng, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán thu chi nội bộ

Theo dõi doanh thu bán hàng, tính giá thành sản phẩm dịch vụ

Theo dõi tồn kho, xuất hóa đơn VAT

Tính lương nhân viên

Chuẩn bị chứng từ cho kế toán thuế kê khai

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên sinh năm từ 1980 đến 2000

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán nội bộ 1 năm trở lên, đã từng làm kế toán kho

Thành thạo MS Office (Excel, Word), biết sử dụng phần mềm kế toán MISA

Trình độ học vấn: trung cấp trở lên các ngành kinh tế, tài chính, kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Đầy đủ các quyền lợi BHXH-BHYT-BHTN theo quy định hiện hành

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, va chạm nghiệp vụ thực tế

- Du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng, picnic, sinh nhật, hiếu hỉ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH

