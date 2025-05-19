Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21TT4, kdt Tasco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Làm phiếu xuất kho bán hàng từ báo giá của nhân viên gửi bộ phận kho đóng hàng.
Điều phối xe gửi hàng
Kiểm soát số lượng hàng hoá tồn kho
Đối chiếu số lượng hàng hoá về với thủ kho nhập xuất chính xác lên phần mềm.
Kiểm soát hàng tồn kho báo sản xuất hàng
Hàng tháng phối hợp với thù kho kiểm kho 1 lần.
Nhập chứng từ phát sinh hàng ngày lên phần mềm
Tính lương nhân viên văn phòng và kinh doanh.
Các công việc khác được phân công từ trưởng bộ phận và BLĐ.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán;
• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán ( MISA)
• Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt;
• Chịu được áp lực công việc;
• Am hiểu, nắm vững và thường xuyên cập nhật quy định phát luật về Kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 9.000.000đ - 10.000.000đ thoả thuận theo năng lực.
• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.
• Có cơ hội thăng tiến
• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 21TT4, kdt Tasco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

