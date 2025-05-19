Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 21TT4, kdt Tasco Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Làm phiếu xuất kho bán hàng từ báo giá của nhân viên gửi bộ phận kho đóng hàng.
Điều phối xe gửi hàng
Kiểm soát số lượng hàng hoá tồn kho
Đối chiếu số lượng hàng hoá về với thủ kho nhập xuất chính xác lên phần mềm.
Kiểm soát hàng tồn kho báo sản xuất hàng
Hàng tháng phối hợp với thù kho kiểm kho 1 lần.
Nhập chứng từ phát sinh hàng ngày lên phần mềm
Tính lương nhân viên văn phòng và kinh doanh.
Các công việc khác được phân công từ trưởng bộ phận và BLĐ.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;
• Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán ( MISA)
• Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt;
• Chịu được áp lực công việc;
• Am hiểu, nắm vững và thường xuyên cập nhật quy định phát luật về Kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.
• Có cơ hội thăng tiến
• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
