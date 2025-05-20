Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG ĐẠI VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Lập kế hoạch và báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận.

Quản lý và theo dõi các khoản phải thu, phải trả.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Chuẩn bị và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp...).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG ĐẠI VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8tr-10tr.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG ĐẠI VIỆT

