Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM
- Hà Nội: Xuân La
- Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, theo dõi định khoản nghiệp vụ NH, BHXH, tập hợp chi phí trong tháng vào phần mềm ACMAN.
+ Theo hàng hóa X-N-T, CCDC, TSCĐ.
+ Làm debit note gửi KH, Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
+ Phối hợp với kế toán tổng hợp hoàn thiện BCTC trong tháng, quý, năm ( nội bộ ).
+ Các công việc HCNS khác : hợp đồng, BHXH, chấm công, tính lương, soạn thảo văn bản…
-Cập nhật các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty trên phần mềm kế toán để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: AC man,Misa, ...).
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao..
Chăm chỉ, TƯ DUY TÍCH CỰC, THÁI ĐỘ LÀM VIỆC TỐT, muốn gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Các chế độ khác: Phụ cấp, tăng lương, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm...theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI