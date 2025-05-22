Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La - Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, theo dõi định khoản nghiệp vụ NH, BHXH, tập hợp chi phí trong tháng vào phần mềm ACMAN.

+ Theo hàng hóa X-N-T, CCDC, TSCĐ.

+ Làm debit note gửi KH, Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

+ Phối hợp với kế toán tổng hợp hoàn thiện BCTC trong tháng, quý, năm ( nội bộ ).

+ Các công việc HCNS khác : hợp đồng, BHXH, chấm công, tính lương, soạn thảo văn bản…

-Cập nhật các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty trên phần mềm kế toán để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp TC kế toán trở lên, có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: AC man,Misa, ...).

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao..

Chăm chỉ, TƯ DUY TÍCH CỰC, THÁI ĐỘ LÀM VIỆC TỐT, muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đóng bảo hiểm và các chế độ theo luật lao động hiện hành

+ Các chế độ khác: Phụ cấp, tăng lương, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm...theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN ASM LOGISVALLEY VIỆT NAM

