Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 18B ngõ 307 Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tạo đơn bán hàng, mua hàng trên phần mềm kế toán Misa
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm kế toán Misa
Phát hành, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, kho bãi
Đối chiếu công nợ khách hàng, thu hồi công nợ đúng quy định
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ có kinh nghiệm là một lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
Sử dụng tốt Word, Excel
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ CN + 2 chiều thứ 7 trong tháng
Lương 08-10 triệu/tháng
Đóng BHXH theo quy định luật lao động
Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty.
Lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,...; đóng: BHXH, BHYT, BHTN, phép 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập