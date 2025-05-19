Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 132, Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Tiếp nhận và lên đơn hàng trên phần mềm kế toán

- Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng

- Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh

- Thực hiện nghiệp vụ xuất bán hàng, nghiệp vụ theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ từ 20-35 tuổi

- Bắt buộc tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành kế toán, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có kinh nghiệm 1-2 năm làm vị trí kế toán bán hàng

- Thành thạo các kỹ năng Microsoft (Words, Excel, v.v.) và sử dụng phần mềm kế toán MISA

- Nhiệt tình, trung thực, tự tin, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000

- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước

- Du lịch hàng năm và các hoạt động teambuiding khác

- Thưởng lương lễ tết, lương tháng 13 và theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Học nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM

