Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 132, Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và lên đơn hàng trên phần mềm kế toán
- Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng
- Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh
- Thực hiện nghiệp vụ xuất bán hàng, nghiệp vụ theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 20-35 tuổi
- Bắt buộc tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành kế toán, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kinh nghiệm 1-2 năm làm vị trí kế toán bán hàng
- Thành thạo các kỹ năng Microsoft (Words, Excel, v.v.) và sử dụng phần mềm kế toán MISA
- Nhiệt tình, trung thực, tự tin, kiên trì và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000
- Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước
- Du lịch hàng năm và các hoạt động teambuiding khác
- Thưởng lương lễ tết, lương tháng 13 và theo kết quả kinh doanh của Công ty
- Học nâng cao trình độ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VPC VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 178 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

