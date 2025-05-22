Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Draphony Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu-Chi: Hỗ trợ theo dõi, kiểm soát, đối chiếu và lập báo cáo thu chi hàng tháng/quý/năm.

Tiền lương: Hỗ trợ tính lương, hoàn thiện các thủ tục đóng bảo hiểm, báo tăng-giảm cho nhân sự tại Việt Nam.

Tài chính: Đảm bảo lãi đầu tư. Cập nhật và report thông tin tài chính trong và ngoài nước.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Teamlead.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế - Kiểm/Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Độ tuổi: 1990 - 2000.

1990 - 2000.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm chính thức tại vị trí Kế toán nội bộ/Kế toán tổng hợp/ Kiểm toán.

Ưu tiên đã từng làm tại doanh nghiệp Công nghệ/IT.

Có kinh nghiệm hoặc đã từng hỗ trợ thủ tục Hồ sơ miễn thuế là điểm cộng.

Cần có tư duy logic tốt, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, ngắn gọn.

Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Salary + Benefit (ăn trưa, xăng, thể thao,…)

Health and fitness: Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Sport benefit (Công ty trả 75%, max 200.000đ/tháng) khi có hóa đơn.

Meal and gas: Tiền ăn trưa 40.000đ/ngày, tiền xăng đi lại theo khoảng cách thực tế.

Insurance: Tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Teambuilding/Camping hàng năm. Các hoạt động Gaming, Fun Lunch,... hàng tháng.

Speed-up: Review lương thường xuyên. Không có month at level.

Monthly Retrospective: Review công việc hàng tháng.

Thời gian làm việc: T2-T6 (08h30 - 18h00, nghỉ trưa 1h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin