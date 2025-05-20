Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km1 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Lập và xử lý các hóa đơn, chứng từ.
Tiếp nhận, kiểm tra các phát sinh thu chi và làm báo cáo.
Kiểm tra, đối chiếu công nợ.
Tính lương, hoa hồng cho nhân viên.
Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, các quy định về thuế và pháp luật liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-10 triệu, làm tốt được xem xét tăng lương
Tiền chuyên cần hàng tháng
Ăn trưa tại công ty, có cô nấu cơm và bếp ăn sạch sẽ
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vật Tư Công Nghiệp Trung Hưng

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Km1 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

