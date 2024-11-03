Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Theo dõi công nợ, tổng hợp, theo dõi số lượng buổi học của học viên dựa trên phần mềm của công ty

2. Xuất hóa đơn GTGT đầu ra và thu nhập, kiểm tra các hóa đơn đầu vào theo đúng quy định của pháp luật

3. Lên được báo cáo tài chính nội bộ, làm báo cáo thuế gtgt, thu nhập cá nhân hàng tháng, quý, hỗ trợ kế toán tổng hợp, kế toán trưởng lên báo cáo tài chính năm

4. Theo dõi và ghi chép các giao dịch tài chính phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp như doanh thu, chi phí, tiền lương, và các khoản chi khác.

5. Phối hợp với kế toán thuế, hoàn thành các yêu cầu: hóa đơn, chứng từ, các giao dịch ngân hàng và các yêu cầu nhằm mục tiêu hoàn thành các yêu cầu pháp lý về tài chính, thuế

7, Kết hợp với phòng hành chính nhân sự giải quyết các vấn đề liên quan

8. Các yêu cầu khác theo ban lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành: kế toán, kiểm toán, kinh tế. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường: ĐH Thương Mại, Học Viện Tài chính, ĐH Hà Nội, ĐH Quốc Gia…

- Ứng viên có kinh nghiệm 2 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán ưu tiên đã làm việc cho các công ty mảng giáo dục, trung tâm ngoại ngữ

- Ưu tiên các ứng viên đọc hiểu và giao tiếp tiếng anh cơ bản

- Kỹ năng văn phòng: thành thạo Word, Excel, tin học văn phòng

- Tính cách: Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực, tinh thần làm việc nhóm tốt, kỷ luật lao động cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)

- Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding

- Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức , môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi / hàng tuần…

- Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin