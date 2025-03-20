Tuyển Kế toán nội bộ CTY TNHH NATURAL HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18 Hoàng Dư Khương, P12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi doanh thu và chi phí trên các kênh bán hàng (Shopee, lazada, tiktok, facebook, zalo...)

Lập báo cáo tài chính ngày, tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị nội bộ khác

Thanh toán các khoản chi hàng ngày và hàng tháng

Theo dõi, ghi chép và xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Kiểm soát, giám sát việc luân chuyển tiền tệ, hàng hóa, tồn kho, công nợ, tránh xảy ra thất thoát và sai lệch số liệu giữa thực tế - trên hệ thống

Xử lý các nghiệp vụ kế toán khác nếu có

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Gì

Trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính - Kiểm toán

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở công ty Thương mại điện tử, POD (Print On Demand), Dropship, bán hàng xuyên biên giới (E-Commerce cross-border)

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ đến 15.000.000đ/tháng (thỏa thuận tùy theo năng lực)

Tăng lương theo thâm niên và review lương hàng năm

Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng cuối năm, team building hàng năm

Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến

Cách Thức Ứng Tuyển

