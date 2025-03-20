Tuyển Kế toán nội bộ CTY TNHH NATURAL HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE
- Hồ Chí Minh: 18 Hoàng Dư Khương, P12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi doanh thu và chi phí trên các kênh bán hàng (Shopee, lazada, tiktok, facebook, zalo...)
Lập báo cáo tài chính ngày, tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị nội bộ khác
Thanh toán các khoản chi hàng ngày và hàng tháng
Theo dõi, ghi chép và xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày
Kiểm soát, giám sát việc luân chuyển tiền tệ, hàng hóa, tồn kho, công nợ, tránh xảy ra thất thoát và sai lệch số liệu giữa thực tế - trên hệ thống
Xử lý các nghiệp vụ kế toán khác nếu có
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở công ty Thương mại điện tử, POD (Print On Demand), Dropship, bán hàng xuyên biên giới (E-Commerce cross-border)
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)
Kỹ năng phân tích số liệu tốt
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương theo thâm niên và review lương hàng năm
Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng cuối năm, team building hàng năm
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH NATURAL HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
