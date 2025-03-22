Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 546 Le Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, tập hợp, kiểm tra và quyết toán chi phí phát sinh

Kiểm tra doanh thu, dòng tiền các phòng ban

Lưu chứng từ phiếu thu - chi báo có nợ ngân hàng

Nhận scan, lưu hợp đồng

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền

Hạch toán sổ sách Misa

Kiểm kê tài sản các phòng ban

Nhập, lưu trữ các hóa đơn đầu vào/ đầu ra báo cáo thuế GTGT

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán. (Ưu tiên: ĐH Kinh Tế TP. HCM, ĐH Ngoại Thương TP. HCM, ĐH Kinh Tế - Luật TP. HCM)

Thành thạo Excel, Word, Gmail

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm... theo quy định của nhà nước.

Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên.

Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng bổ trợ cho công việc.

Du lịch, party, dã ngoại,...

Được tập Gym miễn phí tại các chi nhánh The New Gym trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT

