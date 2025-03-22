Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 546 Le Văn Lương, Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, tập hợp, kiểm tra và quyết toán chi phí phát sinh
Kiểm tra doanh thu, dòng tiền các phòng ban
Lưu chứng từ phiếu thu - chi báo có nợ ngân hàng
Nhận scan, lưu hợp đồng
Báo cáo lưu chuyển dòng tiền
Hạch toán sổ sách Misa
Kiểm kê tài sản các phòng ban
Nhập, lưu trữ các hóa đơn đầu vào/ đầu ra báo cáo thuế GTGT
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán. (Ưu tiên: ĐH Kinh Tế TP. HCM, ĐH Ngoại Thương TP. HCM, ĐH Kinh Tế - Luật TP. HCM)
Thành thạo Excel, Word, Gmail

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm... theo quy định của nhà nước.
Cơ hội thăng tiến cao, tăng lương theo thâm niên.
Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng bổ trợ cho công việc.
Du lịch, party, dã ngoại,...
Được tập Gym miễn phí tại các chi nhánh The New Gym trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52/1 Cù Lao, P.2, Q. Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

