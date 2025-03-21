Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 79
- 81, Đường Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập thu chi hằng ngày, Nhập HĐ nhà CC vào phần mềm
Xuất HĐ VAT, theo dõi Nợ Nhà cung cấp, phải thu khách hàng
Chấm công nhân viên, kiểm tra đối chiếu các chứng từ hợp lệ,..
Báo cáo và làm các công việc liên quan theo hướng dẫn lãnh đạo..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán,..
Kinh nghiệm 1-2 năm
Biết dùng Misa, Excel,..
Tiếng Anh căn bản (hoặc Hàn)…
Tại CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, phụ cấp cơm trưa,..
BHXH, phép năm,..
Môi trường làm việc thân thiện, đươc hướng dẫn…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI