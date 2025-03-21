Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 - 81, Đường Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập thu chi hằng ngày, Nhập HĐ nhà CC vào phần mềm

Xuất HĐ VAT, theo dõi Nợ Nhà cung cấp, phải thu khách hàng

Chấm công nhân viên, kiểm tra đối chiếu các chứng từ hợp lệ,..

Báo cáo và làm các công việc liên quan theo hướng dẫn lãnh đạo..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán,..

Kinh nghiệm 1-2 năm

Biết dùng Misa, Excel,..

Tiếng Anh căn bản (hoặc Hàn)…

Tại CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, phụ cấp cơm trưa,..

BHXH, phép năm,..

Môi trường làm việc thân thiện, đươc hướng dẫn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH E-HO GLOBAL

