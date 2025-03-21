Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: S16 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Ghi nhận, kiểm tra và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt trong ngày.
Kiểm tra việc thu chi xuất nhập hàng bên kho hàng.
Lập chứng từ thu chi, hoạch toán và cập nhật dữ liệu trên phần mềm Kiot.
Chốt và đối soát tiền thu chi, đảm bảo số liệu chính xác.
Xác nhận giao dịch, hạch toán công nợ khách hàng
Báo cáo quỹ tiền mặt, cung cấp số liệu kịp thời cho quản lý.
Xuất bill theo đơn hàng của sales
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành kinh tế (Kế toán, Tài chính...)
Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên
Thật thà - Chịu khó - Nhanh nhẹn
Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
Tinh thần trách nhiệm công việc – làm việc nhóm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
