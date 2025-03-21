Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN HAMIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Kế toán nội bộ

Ghi nhận, kiểm tra và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt trong ngày.

Kiểm tra việc thu chi xuất nhập hàng bên kho hàng.

Lập chứng từ thu chi, hoạch toán và cập nhật dữ liệu trên phần mềm Kiot.

Chốt và đối soát tiền thu chi, đảm bảo số liệu chính xác.

Xác nhận giao dịch, hạch toán công nợ khách hàng

Báo cáo quỹ tiền mặt, cung cấp số liệu kịp thời cho quản lý.

Xuất bill theo đơn hàng của sales

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành kinh tế (Kế toán, Tài chính...)

Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên

Thật thà - Chịu khó - Nhanh nhẹn

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng: WORD, EXCEL, POWER POINT

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Tinh thần trách nhiệm công việc – làm việc nhóm cao.

