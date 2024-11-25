Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý số lượng tồn kho trên phần mềm với thực tế.

Quản lý Bill Xuất Nhập Hàng

Điều phối nhân viên hoàn thành Xuất Nhập hàng

Thu tiền, chốt bảng kê nộp quỹ theo quy định.

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ nội bộ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ 1994 đến 2001.

- Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm từ 1 năm về kế toán nội bộ

- Chi tiết, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (Theo luật lao động): nghỉ lễ Tết...

12 ngày phép/ năm.

Tăng lương theo năng lực.

Tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc kể từ ngày nhận việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN

