Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36/28 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý số lượng tồn kho trên phần mềm với thực tế.
Quản lý Bill Xuất Nhập Hàng
Điều phối nhân viên hoàn thành Xuất Nhập hàng
Thu tiền, chốt bảng kê nộp quỹ theo quy định.
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ nội bộ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, từ 1994 đến 2001.
- Trình độ chuyên môn : cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm từ 1 năm về kế toán nội bộ
- Chi tiết, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước (Theo luật lao động): nghỉ lễ Tết...
12 ngày phép/ năm.
Tăng lương theo năng lực.
Tham gia BHXH sau 2 tháng làm việc kể từ ngày nhận việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU KHAI NGUYÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
