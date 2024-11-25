Tuyển Kế toán nội bộ MegaMedia Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại MegaMedia Viet Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 22E Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hạch toán, tổng hợp và báo cáo kế toán
Theo dõi công nợ
Kiểm soát, theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình triển khai, vận hành công việc của các phòng ban và có ý kiến/tư vấn điều chỉnh kịp thời
Kiểm soát tình hình và hiệu quả sử dụng thời lượng quảng cáo tồn
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí kế toán tổng hợp
Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận và tư duy logic.
Có kỹ năng phán đoán và tự ra quyết định mạnh mẽ.
Có khả năng phân tích, thu thập thông tin, số liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Công ty Marketing, phát triển nội dung, xây dựng cộng đồng,..
Tại MegaMedia Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân sự toàn thời gian, 8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ Bảy, CN (7.5h/ngày, 5 ngày/tuần) và 12 ngày phép/năm.
Thu nhập xứng đáng với năng lực và trách nhiệm. Lương cứng từ 8-15 triệu (vượt khung khi chứng minh được năng lực được bản thân) 01 tuần tìm hiểu công việc trước khi thử việc chính thức
Phúc lợi: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch, tháng lương thứ 13, khám sức khỏe tổng thể, thưởng lễ Tết và các dịp đặc biệt trong năm của Việt Nam, chế độ thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
Bonus cuối năm: tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh hằng năm, các mục tiêu về hiệu suất và hiệu quả làm việc đạt được, nhân sự có thể được nhận thưởng bonus năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MegaMedia Viet Nam
