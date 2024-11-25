Tuyển Kế toán nội bộ MegaMedia Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22E Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hạch toán, tổng hợp và báo cáo kế toán

Theo dõi công nợ

Kiểm soát, theo dõi, đánh giá hiệu quả tình hình triển khai, vận hành công việc của các phòng ban và có ý kiến/tư vấn điều chỉnh kịp thời

Kiểm soát tình hình và hiệu quả sử dụng thời lượng quảng cáo tồn

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí kế toán tổng hợp

Có khả năng làm việc độc lập, cẩn thận và tư duy logic.

Có kỹ năng phán đoán và tự ra quyết định mạnh mẽ.

Có khả năng phân tích, thu thập thông tin, số liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Công ty Marketing, phát triển nội dung, xây dựng cộng đồng,..

Tại MegaMedia Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân sự toàn thời gian, 8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ Bảy, CN (7.5h/ngày, 5 ngày/tuần) và 12 ngày phép/năm.

Thu nhập xứng đáng với năng lực và trách nhiệm. Lương cứng từ 8-15 triệu (vượt khung khi chứng minh được năng lực được bản thân) 01 tuần tìm hiểu công việc trước khi thử việc chính thức

Phúc lợi: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch, tháng lương thứ 13, khám sức khỏe tổng thể, thưởng lễ Tết và các dịp đặc biệt trong năm của Việt Nam, chế độ thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Bonus cuối năm: tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh hằng năm, các mục tiêu về hiệu suất và hiệu quả làm việc đạt được, nhân sự có thể được nhận thưởng bonus năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MegaMedia Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin