Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 13 Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Nhập dữ liệu phần mềm nội bộ, Misa đủ và chính xác.
- Quản lý công nợ, báo cáo công nợ. Giao dịch ngân hàng và tiền mặt.
- Thực hiện các giao dịch ngân hàng và BHXH.
- Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ
- Có kinh nghiệm từ 1-2 năm
- Ưu tiên sinh năm từ 2000-1997
- Thái độ làm việc tích cực, chủ động, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
- Kỹ năng giao tiếp và tổ chức công việc
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách phúc lợi: du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Các hoạt động tập thể: Teambuilding, Outing,...
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi của Luật Lao động.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERGOTEK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
